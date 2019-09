Har skiftet mening om lukkede merder

Nyheter

I et innlegg på VOL skrev Adelsten Iversen blant annet: «I de kommuner der Senterpartiet kommer i posisjon etter valget skal vi sørge for at kravet om lukkede anlegg blir påbudt innenfor kommunens grenser. Vi kommer ikke til å fire på dette punkt.»

Men nå, noen dager senere, har han snudd 180 grader.

– Jeg så Klimabrølet foran Stortinget på fredag og ble inspirert. Det var en spontan reaksjon etter at jeg så Klimabrølet, sier Adelsten Iversen til Dagens Næringsliv.

Han forteller videre til avisen at utspillet hans ble skrevet i affekt og at det heller ikke var avklart med partiets ledelse. Når Dn spør Adelsten om hva partiet mener om oppdrettsnæringen, svarer han at de ønsker å premiere de som har lukkede anlegg på land og i sjøen ved å gi dem konsesjoner.