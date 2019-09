Se annerkjent psykolog snakke om folkehelse og barns oppvekstvilkår

Nyheter

Arne Holte er professor i helsepsykologi, men mest kjent som en frittalende debattant, kronikør og foredragsholder. Han har tidligere vært direktør for psykisk helse hos Folkehelseinstituttet og han har også mottatt "Den store psykologprisen" hvor han ble hyllet som en av motorene bak det psykiske helsearbeidet i Norge.

Helse -og omsorgssjef i Sortland, Sture Jakobsen, sier at Holte blir regnet for å være en sjelden kapasitet på folkehelse.

– Særlig når det gjelder det som har med psykisk helse å gjøre, noe han skal snakke mye om onsdag. Det vil blant annet handle om hva kommunene kan gjøre for å bedre oppvekstvilkårene slik at barn og ungdom oppnår god psykisk helse som de kan ta med seg inn i voksenlivet, sier han.

Jakobsen sier at Holte prater på en lettfattelig og forståelig måte, og at han derfor når frem til de fleste.

– Det er ikke komplisert å høre på. Alle vil absolutt forstå hva han sier og kjenne seg igjen i mye, sier helse og omsorgssjefen.

Han mener at foredraget, som altså blir vist på VOL, passer for mange, mener at både de som både jobber med barn, og tilrettelegger for barn og unge, kan ha nytte av foredraget.

– Snart er det lokalvalg. For politikerne som velges nå og skal styre kommunen fremover, vil dette være viktig kunnskap. Det vil det også være for de som jobber og skal jobbe med barn og unge, sier Jakobsen.

Lengden på seansen i Kulturfabrikken vil være rundt fem timer, men avbrutt av flere pauser, lunsj og diverse andre innslag fra scenen. Muligheter til å stille spørsmål til den respekterte psykologen, blir det også.

– Han tar alle typer spørsmål på strak arm og er veldig interessert i å høre hva folk lurer på, slår Sture Jakobsen fast.

Foredraget med Holte ser du direkte på VOL fra kl. 10 onsdag, i videovinduet over.