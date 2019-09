– Burde vært jaktet mye mer på grågås

Nyheter

Grågås er en bestand i vekst, som skaper en del beiteproblemer for landbruksnæringa. I Nordland mer det laget en ny forvaltningsplan for grågås, der mer jakt er ett av tiltakene som anbefales.

– Der er gjort en bestandskartlegging kommune for kommune, med estimat over hvor mye grågås som finnes. Vi har fått inn ed kunnskap om gåsa, som et grunnlag for en mer aktiv forvaltning, sier Tore Vatne hos Fylkesmannen i Nordland.

Er en «klimavinner»

Grågåsa er blitt en av «klimavinnerne», og trives godt. Måten landbruket drives på i Europa der gåsa overvintrer, gjør at det er veldig god overlevelse. Bestanden vokser

Vatne mener derfor at det bør tilrettelegges for smartere grågåsjakt. I Nordland er det rundt 20.000 grågås, men bare 200 felles under høstjakta.

– Man kunne mangedoblet jaktuttaket av grågås. Det tåles veldig godt med tanke på den voldsomme veksten bestanden har hatt, og vil også være positivt for dem om driver gårdsbruk, sier han.

Må jakte smart

Vega er ei av øyene i fylket med mye gås, men her er interessen større for å jakte elg og rådyr, og det er ikke særlig interesse for å jakte gås.

– Man skyter rundt 200, men skulle skutt 2.000. Det er grunnlag for det. Gåsa er god mat også, men man bør organisere jakta slik at man jakter minst like smart som gåsa, Der de har fått dette til, har de skutt mye gås. Samtidig er grågåsjakt krevende, sier Vatne.

På høststrekket skytes det mye kortnebbgås i Trøndelag, og også en god del grågås.

– Det går an å få dette til bedre i Nordland også, slår Tore Vatne fast.

Må ha friområder

Han mener nøkkelen er å bruke mye lokkegås og jakte fra såkalte «hides», og jakta må planlegges godt og roteres.

– Man må også sørge for å ha friområder, slik at gåsa ikke trekker sørover for fort. Det krever mye samarbeid og at jegere er enige om et opplegg og organiserer jakta godt. Jaktlag i Trøndelag tar ofte hundre gås på ei mårraøkt, sier Vatne.

– Det går an å få mer fart på jakta i vårt fylke også. Det er en art som tåler et mye tøffe jakttrykk, slår han fast.