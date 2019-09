SVs ordførerkandidat i Sortland:

– To så gode skoler skal selvsagt ikke legges ned

– Jeg er overrasket over at AP skifter mening midt i valgkampen, men jeg synes det er veldig gledelig. SV hadde uansett planlagt å jobbe for å oppheve nedleggelsen av Maurnes og Sigerfjord. To så gode skoler, med så høyt elevtall skal selvsagt ikke legges ned.