Høyre og Ap har skilt lag. På den første meningsmålingen i uke 19, ble Bø Ap målt større enn Bø Høyre, men dette endret seg dramatisk til uke 34. Da var Høyre i særklasse størst og Bø Ap lå an til å gjøre et dårlig valg. Vil dette holde seg under valget i dag. Uansett har de to tidligere samarbeidspartnerne flertall i kommunestyret. Det kan ligge an til fire nye år med Sture Pedersen som ordfører.