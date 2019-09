Sånn gikk det i fylkestingsvalget

Nyheter

Arbeiderpartiet har tapt fem seter i fylkestinget, og har 12 seter. Det betyr at andværingen Thomas Nordvoll, Siv Dagny Aasvik og Sonja Steen får plass i det nye fylkestinget. Steen står på den utsatte 12. plassen.

Sp ligger an til å få like mandater som Ap, 12. Det betyr at Kurt Jenssen fra Hadsel og Odd Arne Andreassen fra Andøy kommer inn.

Høyre taper to og får syv seter. Beate Bø Nilsen og Jim Simonsen Jensen kommer begge inn. Begge bor på Sortland, men er andværinger.

FrP taper ett mandat og får fire. Dagfinn Olsen fra Lødingen kommer inn.

SV vinner ett mandat og får inn tre. Christian Torset fra Sortland kommer dermed ikke inn.

Rødt vinner ett mandat og får inn tre i det nye fylkestinget. Det gir Geir Jørgensen sete i fylkestinget.

Arne Ivar Mikalsen kan komme inn som Venstres eneste representant.

MDG vinner ett mandat og får to.