Innbrudd på Sortland Mat & Vinhus

– I tillegg koster en slik vekselskuffekasse rundt 3.000 kroner. Det er ikke mye penger, men det er veldig surt at noe sånt kan skje. Det var ubehagelig å komme på jobb i morges å vite at det har vært folk i lokalet, sier restaurantsjef Daniel Stensland til VOL.

Hendelsen skjedde en gang i løpet av natta. Stensland antar at innbruddstyven eller tyvene har kommet seg inn via lasterampen, som står på nedsiden av bygget.

Kan ha tatt mer

Han forteller at det kun var en vekselskuff som er forsvunnet, men utelukker ikke at de også har stjålet vekslepengene fra den andre skuffen, som står lenger inn i lokalet. Den har nemlig tydelige merker av at noen har prøvd å bryte den opp.

– Med tanke på at politiet ikke har vært her ennå, og de skal sikre bevis, har jeg ikke turt å åpne skuffen. Men jeg ser ikke bort fra at de har tatt vekslepengene fra den også, og da kan det totalt sett være snakk om verdier for rundt 10.000 som er borte, sier han.

– På en måte kan man si at tyvene har vært snille siden ikke tok hverken brus eller alkohol, men det er tydelig at de har vært målretta, legger han til.

Setter igang tiltak

Nattens innbrudd på vinhuset er det første Stensland har opplevd i sin tid som restaurantsjef. Han håper at det også blir det siste, og forteller at de nå setter i verk tiltak for å være bedre rustet dersom det skulle skje igjen.

– Fra nå av skal vi ikke ha veksel i kassene lenger. Vi vurderer også å sette opp overvåkingskamera, sier Stensland.

Treigt politi

Da VOL var innom Vinhuset torsdag ettermiddag kl. 17.10, hadde politiet fortsatt ikke vært der i forbindelse med innbruddet.

– Vi meldte det inn klokka ni, men åtte timer senere har de fortsatt ikke vært her. Det synes jeg er lang tid å vente, slår Stensland fast.

Da VOL tar kontakt med operasjonssentralen i Nordland Politidistrikt, for å høre hvorfor politiet fortsatt ikke har vært på stedet, får vi opplyst at loggen er overført til Sortland og at en patrulje er på tur.