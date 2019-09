Vesterålen har fått sin første samiske møteplass

Nyheter

Dette står å lese i en pressemelding. Prosjektet "Samisk språkprosjekt i Vesterålen og Lofoten" er et språktiltak rettet mot den samiske befolkningen i de nevnte regionene.

I den forbindelse blir det ansatt en prosjektleder i en deltidsstilling, som primært har kontor på Kunstnerhuset, på Sortland.

Forsiktig oppblomstring

Arbeidet med prosjektet ledes av Ann-Mari Thomassen ved Várdobáiki, og gjennomføres i samarbeid med VOSF (Vesterålen og omegn sameforening), og skal være tilgjengelig for alle samer i området.

«Fornorskningen har vært hard, og det samiske språket har i lang tid vært i dvale her. Regionen har imidlertid et stort samisk ordtilfang, noe Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjord og Vesterålen bevitner om. De siste 10-15 årene har det vært en forsiktig samisk oppblomstring, og man ser en økende interesse for samisk språk og kultur, kulturminnevern, samisk historie og samiske stedsnavn i regionen», står det å lese i pressemeldingen.

Vil ha flere tilbud

Mange samer har lenge gitt sterkt uttrykk for at de ønsker flere samiske språk og kulturtiltak i regionen, og i den forbindelse har det vært behov for et felles, samisk møtested.

Dermed blir prosjektet en videre oppfølging av det arbeidet som sameforeningen og Várdobáiki har lagt til grunn over flere år.

Etter åpningen onsdag kveld, ble det gjennomført et idémyldringsmøte, hvor man fikk inn mange gode innspill og ønsker for ulike språktiltak.