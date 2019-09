Nyheter

I en artikkel på VOL fredag, gikk Jan Fredriksen, leder for Nordland fylkes fiskarlag, ut mot Nordlaks sine planer for havfarmen og flere rakettoppskytinger fra Andøya. Bøfjerdingen Jan Fredriksen viste blant annet til at det fiskes mye i området rundt den planlagte havfarmen i Tranøy-området.

– Næringsarena Nord jobber daglig for å fremme næringsinteresser i nord, og har blant annet fokus på hvilke tiltak som må til for å forhindre at ungdommen reiser ut av regionen og forblir borte. Når jeg leser at Fredriksen går imot Havfarmen og Andøya Space Center, får jeg bunntenning. Nordlaks jobber iherdig for bærekraftig oppdrett, og Havfarmen virker for meg som både framtidsrettet og miljøvennlig. Vi trenger spennende og fremtidsrettede tilbud og jobber til unge i dag, og vi har ingen unge mellom 20 og 40 år å miste, mener Korsgaard.

Beste forutsetninger for oppdrett

Korsgaard fremhever at det er viktig å si ja til havbruk og oppdrett, for vi har de beste forutsetninger i nord for nettopp oppdrett med tanke på blant annet havtemperatur.

– Det vi trenger er nytenking, gründervirksomhet og fornying i nord. Inge Berg og NSK Ship Design, som er selskapet som har utviklet selve Havfarmene og har kontor på Myre og Harstad, representerer nettopp innovasjon og nytenking. Dette er suksesshistorier om næringsutvikling i nord, noe vi er fullstendig avhengige av å fortelle for å beholde de unge og klokeste hodene i landsdelen, sier han

Befolkningen går ned

Han påpeker at havfarmene som Nordlaks utvikler, på alle måter er spennende og har fokus på miljø og bærekraft. Inge Berg og Nordlaks har også selv tatt hele utviklingskostnaden for prosjektet.

– Befolkningstallene går ned over alt i nord, selv i Tromsø og Harstad. Har vi da råd til at folk i viktige posisjoner går ut med slike utsagn? Unge vil jobbe med teknologi, forskning og innovasjon, og da må vi framsnakke slike spenstige planer, sier Korsgaard krast.

– Må ikke snakke ned prosjekter

Han peker også på planene til Andøya Space Center, og mener det er nettopp slike miljøer som tiltrekker seg godt utdannede ungdommer.

– Det skjer så mye spennende i nord på mange felt. Da skal vi som sagt juble for slike prosjekter og næringsveier og ikke benytte våre posisjoner til å snakke ned regionen og de framoverlente planene, er Ole Johnny Korsgaard oppriktige mening.