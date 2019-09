Havfarmen blir 11.000 tonn tyngre enn antatt

Nyheter

Fredag skrev Nordlaks på sin Facebook-side at Havfarmen er i ferd med å bli tyngre enn først antatt. Der står også å lese at den fremste 1/3 av Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Haiyang, og t alle tre delene skal flyttes og settes sammen i tørrdokken i Yantai i løpet av vinteren.

Til iLaks bekrefter Kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, at opplysningene som ble lagt ut på Facebook er riktige. Ifølge Martinussen har stålvekten på Havfarmen steget siden byggekontrakten ble inngått. Planen var at totalvekten skulle bli på 22.000, men blir nå 11.000 tonn tyngre. Det var Teknisk Ukeblad, som først meldte dette.

Til iLaks sier Martinussen at Havfarm er en komplisert struktur, der det tidlig var kjent at både design og verifisering kunne føre til endringer. Han undstreker videre at det ikke er noen dramatikk i dette. Når det gjelder konstnadene som endringene fører til, ønsker han ikke å si noe om det.