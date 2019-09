Advarer mot å spise ørret fisket nær flyplassen

Nyheter

Det er konklusjonen etter at Mattilsynet har tatt en ny vurdering av resultatene fra undersøkelser i 2017 av PFAs-forurensing i fisk fanget i området rundt lufthavnen.

Bakgrunnen for Mattilsynets nye vurdering er risikovurderingen den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) kom med i 2018. I den konkluderte EFSA med at vi tåler mindre av de to stoffene enn tidligere antatt før det er risiko for negativ helsepåvirkning. Derfor er det tolerable inntaket (TWI) av PFOS og PFOA blitt senket.

Dette skriver Mattilsynet på Matportalen.no.

Mattilsynets nye vurdering viser at ved å spise en middagsporsjon med ørret fra Lavangsvatn vil både voksne og 2-åringer få i seg mer PFOS enn den ukentlige tålegrensen. Mattilsynet advarer derfor mot å spise ørret fra Lavangsvatn.



Torsk ok

Mattilsynet vurderte også torsk fra området utenfor Tårstadosen og Laks fra Tårstadvassdraget. Disse hadde lave nivåer av PFOS som ikke utgjør en helserisiko.

Avinor jobber nå med å samle inn flere fiskeprøver fra området rundt flyplassen. Når resultatene fra disse undersøkelsene er klare, vil Mattilsynet ta en ny vurdering av hvor trygt det er å spise fisk fra disse vannene.

Brannslukkingsskum

Brannslukkingsskum med det helseskadelige stoffet perfluoroktylsulfonat (PFOS) har tidligere blitt brukt ved Evenes lufthavn. PFOS har samlet seg opp i grunnen og lekker nå ut i miljøet rundt flyplassen.

Avinor har i forbindelse med kartlegging av forurensingen i miljøet tatt prøver av fisk.

På oppdrag fra Mattilsynet har Folkehelseinstituttet (FHI) tidligere vurdert helserisiko ved å spise fisk i nærheten av Fagernes lufthavn som også er PFOS-forurenset. FHI har i vurderingen tatt utgangspunkt i tålegrenser som er beregnet av det europeiske mattrygghetsorganet EFSA i 2018. Mattilsynet har derfor brukt FHIs vurdering for å vurdere helserisiko ved inntak av ørret fra Lavangsvatnet