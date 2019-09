Lyst å spille teater?

Nyheter

– Vi har som mål å sette opp én produksjon av høy kvalitet i året, og kan se tilbake på vellykkede oppsetninger av blant annet Gjøkeredet, Kalenderpikene og Fru Charlotte, sier Martine Strømsnes, styremedlem i Vesterålen teater i en pressemelding.



Vesterålen teater setter opp teaterstykker med varierte tema. Etter å ha spilt to komedier de siste par årene, ønsker de at neste forestilling skal sette fokus på et mer alvorlig og samfunnsaktuelt tema.

Trenger skuespillere

– Vi tror det kan bli vår sterkeste produksjon hittil. Men vi trenger flere skuespillere, og håper derfor å se flere teaterinteresserte når vi starter opp i høst. Man behøver ingen skuespillererfaring for å være med, påpeker Strømsnes, som sier at for hver produksjon de lager, bygger de opp Vesterålen teater stein for stein, og har etter hvert opparbeidet eget kostyme-, sminke- og rekvisittlager.



– Har du lyst å bli en del av vår glade og kreative teatergjeng? Kom på workshop førstkommende lørdag, lyder oppfordringen.