Se hva som skjer i helga

Fredag:

Sortland:

Seabed-utstillingen fortsetter på Sortland museum

Workshop med Thomas, for voksne i Kulturfabrikken

Standup Vesterålen med klubbkveld på Petroleum

Hadsel:

Før det er for sent. Hurtigrutemuseet

På kino i Vesterålen:

Stokmarknes kino: Ad Astra, Dora og den gyldne byen, Kaptein Sabeltann og den mystiske diamant.

Sortland kino: Kaptein Sabeltann og den magiske diamant, Blinded by light

Bøhallen kino: Kaptein Sabeltann og den mystiske diamant

Lørdag:

Sortland:

Danseforestilling: You might like me better if we sleep together - Thomas of Norway, Kulturfabrikken

Ten Sing, workshop og konsert, kor og band i Kulturfabrikken

Vi strikker på kafeen, Kulturfabrikken

Øærdagspause med musikklinka, Kulturfabrikken

Blue strike bowlingklubb med seriespill på Bowling 1 på Sortland

Langøya rideklubb arrangerer Pay n Jump

Hadsel:

Konsert med Julie Bergan i Hurtigrutens Hus

Standup Vesterålen med klubbkveld på Rødbrygga

Brexit, konsekvenser for Norge? Kurs/foredrag på Melbu skole

Øksnes:

4. divisjon fotball: Morild mot Landsås på Øksnes Idrettspark

Søndag:

Sortland:

The foreigner, urpremiere på soloforestillinga av Helene Skogland

På kino i Vesterålen:

Stokmarknes kino: Ad Astra, Dora og den gyldne byen, Kaptein Sabeltann og den mystiske diamant.

Sortland kino: Kaptein Sabeltann og den mystiske diamant, Blinded by the light.

Bøhallen kino: Kaptein Sabeltann og den mystiske diamant, Rambo last blood.