Rekordmange orienteringsløpere fant frem til start

Nyheter

Det var så langt fra en mørk og stormfull aften det kunne ha vært, men heller perfekte forhold da 55 sjeler med kompass fikk utdelt kart og elektronisk stempel for å orientere seg på kryss og tvers av Lekangmarka i årets siste Vesterålsmesterskap. Noe arrangørene i Stokmarknes Orienteringslag og Sortland Orienteringslag gledet seg over. Både fordi de fikk en perfekt avslutning på sesongen, men også fordi den viste at det har vært god rekruttering til miljøet.

– Vi har hatt veldig god rekruttering den siste tiden, og vi hadde samling på Ørnheia i helga og avslutter sesongen med dette løpet, sier, sier Michael Ulvær i STOL.

– Det er mange barnefamilier som blir med og vi trenger det for rekruttering videre. Vi merker nemliig ikke så mye av friluftsbølgen på Instagram, legger han til.

Familievennlig terreng

Sammen med Knut Werner-Hagen i SOL holder Jens Olav Hessen i STOL styr på målområdet, og de mener området er perfekt for både konkurranse- og turorientering.

– Det er bra og barnevennlige løyper her som vi liker å bruke. Når det gjelder selve arrangementet så er det kjekt å samarbeide. Det gjør at vi får et større miljø, sier de to.

– At vi mobiliserer 55 stykker på en søndag er fantastisk, og dagen er perfekt til å brukes ute. Har til og med fått med folk fra Lofoten, og det er gledelig at det begynner å bli et miljø der også, sier Jens Olav Hessen.

Ett mål av gangen

Jørgen Kristiansen (5) registrerer målgang. Mamma Katrine har fremdeles to barn ute i geografien, men siden de ville løpe alene for å praktisere det de lærte på samlingen kvelden før, vil hun ikke stå i veien for det.

– Det er godt å være ute, og bortsett fra løpingen er det noe med det å finne frem underveis. Det er hele tiden et nytt mål. Du leter etter en post som du har fokus på, og når du har funnet den og kjenner på gleden over å ha klart det, er det på`n igjen med å finne neste post. Så du klarer hele tiden å holde motivasjonen oppe, sier hun.

Rolig løp

Vilde Bakken Fossheim (4) finner posten. Venter på mamma Camilla og de andre som er med i følget. Når alle har ankommet og fått stemplet er det greit med en liten pust i bakken. Eller leking på den store steinen som står praktisk plassert ved siden av posten. Den kan klatres på. Den kan rutsjes ned. Helt klart et godt grunnlag for å la neste post vente litt til.

- Det er godt å se vi har fått med flere barnefamilier i orienteringslaget. Det skal ikke bare være konkurranse, men også gleden av å være ute, sier Jens Olav Hessen om antallet barn som var med på årets siste Vesterålsmesterskap.

Beklager førsteplassen

Mesterskapet var delt inn i flere løyper, avhengig av form og konkurranseinstinkt. På den lengste løypa, som i luftlinje målte 7,7 kilometer, var det Jan Erik Paulsen fra Kabelvåg Orienteringslag som var mest komfortable med kompasskursen og kom inn på første plass.

– Det var ikke meningen altså, så jeg skal forsøke å unngå det neste gang, spøker lofotværingen.

Han spøkte derimot ikke da han fullroste arrangementet og det miljøet som naboklubbene i Vesterålen har fått stablet på bena, og håper det samme nå er i ferd med å skje sør for Hadseløya.

– Vi er jo en relativt gammel klubb, som ble stiftet i 1978. De siste årene har det derimot vært mest turorientering, men vi håper det er sådd en kime til et større miljø for løp nå og selvfølgelig at vi kanskje kan få vesterålingene på besøk neste gang, sier Paulsen.