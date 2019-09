Nyheter

Det får Vol opplyst fra Vol-journalist Thor-Ivar Guldberg, som skulle være med flyet på tur ned til Oslo.

Ifølge Guldberg oppdaget kapteinen i lufta på tur fra Oslo Lufthavn at noen hadde glemt å lukke et utvendig lokk på flymaskinen. Dette skapte vibrasjoner i lufta. Flyet måtte derfor lande på Evenes for å lukke dette nevnte lokket.

Etter dette var utført, kunne flyet fortsette videre, men det ble en time forsinket til Evenes som resultat av dette.