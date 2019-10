Vil ha sterkere politisk kontroll med helseforetakene

Nyheter

Slik lyder ett av flere konkrete forslag Arbeiderpartiet fremlegger i Stortinget torsdag. Bakgrunnen er at Fylkeslegen i Finnmark og Troms 25. september innkalte Helse Nord til hastemøte om luftambulansesaken, etter bekymringsmelding fra Finnmark legeforening. Flere ambulansefly har vært ute av drift i kortere eller lengre tid, etter byttet av leverandør, heter det i en pressemelding fra Ap.

Partiet sier rett ut skandalen er et faktum, tre måneder etter at ny operatør tok over driften av denne kritisk viktige tjenesten. De mener at forsikringene helseminister Høie har gitt Stortinget ikke har noen verdi.

Nå vil de tvinge regjeringen til sterkere politisk kontroll med hva helseforetakene foretar seg.

Les også: UNN vil ha spleiselag på beredskapen i Vågsfjorden

Når trontaledebatten åpne torsdag, vil Arbeiderpartiet i tillegg fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene ikke sentraliserer eller nedlegger ambulansetjenester uten forsvarlig alternativ beredskap».

«Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene ikke sentraliserer eller nedlegger ambulansetjenester uten forsvarlig alternativ beredskap».

«Stortinget ber regjeringen stabilisere fastlegeordningen ved hjelp av redusert gjennomsnittlig listelengde og kontroll over oppgaveoverføringen».

«Stortinget ber regjeringen stabilisere fastlegeordningen ved hjelp av redusert gjennomsnittlig listelengde og kontroll over oppgaveoverføringen».