Helseminister Høie: «Ambulanseberedskapen i Vesterålen skal sikres»

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkhol (Ap) har stilt spørsmål rundt beredskapen til ambulansen i Andøy til helseminister Bent Høie (H).

«Hvordan vil helseministeren sikre beredskapen i Vesterålen ut 2019, når dårlig dimensjonering har ført til overforbruk av overtid?», skrev hun i et skriftlig spørsmål til helseministeren.

Bakgrunnen for spørsmålet begrunner hun slik:

«I fjor ble det avdekket et høyt forbruk av overtid i ambulansetjenesten i Vesterålen. Styreleder for Nordlandssykehuset lovet å gjøre endringer, men pekte også på krevende økonomi for Nordlandssykehuset. Nå melder Vesterålen Online at beredskapen svekkes fordi det er for mye bruk av overtid i tjenesten. Ambulansen på Andenes og Åse vil være enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året».

Forventer at helseforetaket tar grep

I sitt svar påpeker Høie at det er styret og ledelsen ved helseforetaket som har det overordnede ansvaret for å sikre nødvendig beredskap og forsvarlig pasientbehandling i sin virksomhet.

– Jeg forventer at Nordlandssykehuset HF løpende vurderer situasjonen og tar de grep som kreves for å sikre beredskapen for befolkningen i sitt opptaksområde, fastslår helseministeren.

Han sier videre at Helse Nord RHF har innhentet opplysninger fra Nordlandssykehuset HF om denne aktuelle saken.

– De kan informere om at den ovenfor gjengitte beskrivelsen av situasjonen i Vesterålen Online ikke medfører riktighet. Det er ikke planlagt drift med enmannsbetjente ambulanser i Vesterålen. Det har i 2019 vært korte tilfeller med beredskapsavbrudd på grunn av personalmangel, men hvor AMK driver flåtestyring for å ivareta beredskapen. Flere ansatte har nådd arbeidsmiljølovens grenser for overtid. Dette har ført til en utfordrende situasjon, men det er ikke planlagt å sette noen av bilene ut av beredskap. Det arbeides nå med å leie inn kompetente ambulanseressurser fra andre områder enn Vesterålen for å sikre beredskapen ut 2019, sier Høie i sitt svar til Kjerkol.

Ikke riktig av VOL?

I helseministerens svar sier han at den gjengitte beskrivelsen på VOL av situasjonen ikke medfører riktighet. Dette ønsket vi en presisering på. Helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsavdeling sier at helseministeren i dag ikke er tilgjengelig, da han befinner seg på Stortinget.

Likevel presiseres det:

– Det er ikke VOLs betegnelse av situasjonen helseministeren viser til, men stortingsrepresentant Kjerkhols begrunnelse for å ha stilt spørsmålet. Det er hun som sier at Ambulansen på Andenes og Åse vil være enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året, og det er dette faktum som ikke stemmer. Dette går også helseministeren nærmere inn på i sitt svar, påpeker departementets kommunikasjonsavdeling overfor VOL.