Kongekrabbe i Lofoten

Nyheter

Det er Lofotposten som skriver dette.

Kongekrabbe ble introdusert til Murmanskfjorden av sovjetiske forskere i perioden 1961–1969[ for å øke verdigrunnlaget for befolkningen i Murmansk. Siden har den spredd seg øst- og vestover i det sørlige Barentshavet, herunder langs deler av norskekysten. Den finnes over hele Finnmarkskysten, og i 2016 ble den registrert som etablert utenfor Tromsø, fastslår avisa.

Mandag dro Oddvar Alfheim flyndregarn i Tosfjorden i Flakstad. I garna var det en krabbe som Oddvar var usikker på var en kongekrabbe eller trollkrabbe. Krabben veide 920 gram.

Havforsker Jan H, Sundet ved Havforskningnsinstittuttet har sett bildene av krabben og er ikke i tvil.

– Dette er en kongekrabbe. Mest sannsynlig en hokrabbe, sier Sundet ifølge Lofotposten.

Nei. Fiskerne vet hvor skadelig kongekrabben er så det mener jeg er usannsynlig. Jeg er bra sikker på at denne har vandret på egne ben til Lofoten, slår han fast.

Han sier at de ofte får meldinger om kongekrabbe tatt i Troms, men første gang fra Lofoten.