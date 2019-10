Hun blir leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen

Nyheter

Dette melder Vesterålen Regionråd i ei pressemelding.

Anette kommer fra stillingen som leder for Tvibit musikk i Tromsø. Her har hun jobbet med prosjektog prosessledelse innen kulturnæringen. I tillegg er Anette et kjent navn innen kulturlivet i NordNorge kjent som musiker i Taigatrost, og hun var sentral i etableringen av Insomnia musikkfestival i Tromsø.

Anette kommer opprinellig fra Sigerfjord i Sortland.

– Jeg har levd og åndet for kulturlivet i nord gjennom mitt virke i Tromsø kommune, Tvibit og Insomniafestivalen» forteller Anette og fortsetter:

– Jeg gleder meg nå til å ta fatt på oppgaven som leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen og bli kjent med alle aktørene. Ikke minst blir det spennende å flytte hele familien fra Tromsø og hjem til Vesterålen. Kulturen er grenseløs, og jeg mener samarbeid er nøkkelen for å sammen kunne skape den regionen vi alle ønsker å bo i.

– Brenner for kultur

– Anettes bakgrunn gjør henne til en ressurs for kulturarbeidet i Vesterålen. Hun brenner for kultur som en samfunnsutvikler, og har lang erfaring med å jobbe inkluderende med barn og ungdom i utviklingsprosjekt. Hennes erfaring og engasjement gjør henne kompetent til å lede Kultursamarbeidet inn i fremtiden, avslutter sekretariatsleder ved Vesterålen regionråd Bianca Maria Johansen.

Kultursamarbeidet i Vesterålen er en organisasjon for regionalt kultursamarbeid. Kultursamarbeidet er en del av Vesterålen regionråd.