Look North har ansatt åtte nyutdannede i LoVe som traineer

Dette opplyser traineeordningen Look North i ei pressemelding. De rekrutterer hvert år unge personer med høyere utdanning til Lofoten og Vesterålen. I år har åtte personer fått plass i det ettårige traineeprogrammet. Traineene har variert kompetanse og er ansatt i ulike bedrifter i Vesterålen og Lofoten, og deltar samtidig på et felles utviklingsprogram med faglig og sosialt innhold.

– Årets traineer har utdanning innenfor ingeniørstudier, økonomi, ledelse, medisin og entreprenørskap. De kommer fra hele landet og har studert i både Norge og utlandet. Felles for alle er at de er unge, dyktige og har valgt å satse på en lysende karriere i Vesterålen og Lofoten, sier prosjektleder for Look North, Heidi Elisabeth Larsen.

– Styrker hele regionen

Ifølge Konjukturbarometeret for Nord-Norge er mangel på riktig kompetanse den største utfordringen for videre vekst i nord. Særlig mangel på unge med høyere akademisk utdanning er en utfordring for Nord-Norge.

– Traineene bringer med seg en kompetanse som er ekstremt viktig for regionen og som vil bidra til vekst og utvikling i næringslivet. Samtidig viser befolkningsutviklingen at vi har sårt behov for flere unge mennesker i Vesterålen og Lofoten. Uten dem stopper samfunnsutviklinga opp, sier Larsen.

Look North er støttet av Nordland fylkeskommune og har en rekke partnerbedrifter og kommuner med på laget. Siden oppstarten i 2014 har ordningen bidratt til å rekruttere 45 traineer til sine samarbeidspartnere i Vesterålen og Lofoten, og flesteparten av deltakerne blir værende i regionen etter traineeårets slutt.

Får et profesjonelt og sosialt nettverk

En av dem som deltar i årets traineeprogram er Robin Vestgård Jørgensen (27) fra Kvænangen. Han er ansatt som næringskonsulent i Andøy kommune. 27-åringen ble i vår ferdig med mastergraden Entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved NTNU i Trondheim, og var klar på at han ønsket å starte karrieren sin gjennom et traineeprogram.

– Jeg søkte på Look North fordi det er viktig og spennende å være en del av et traineeprogram. Gjennom programmet får man et profesjonelt nettverk i både Vesterålen og Lofoten, og det mener jeg er særlig viktig når man flytter til en plass hvor man ikke har tilknytning fra før av. I tillegg får man vært sammen med andre unge som også er nyansatte, som gjør at man får flere å dele erfaringer og opplevelser med, sier Jørgensen.

Ser store muligheter i regionen

Han har allerede funnet seg godt til rette i jobben som næringskonsulent i Andøy kommune.

– Jobben går ut på å tilrettelegge for næringsaktivitet gjennom saksbehandling og oppfølging av bedrifter. Stillingen fungerer som et bindeledd mellom næringsliv og politikere.

Jørgensen ser store muligheter i regionen.

– Vesterålen og Lofoten har fantastiske omgivelser med masse flott natur å boltre seg i. Etter seks år i Trondheim er det godt å komme til en litt mindre plass, hvor man har større mulighet til å gjøre en forskjell for lokalsamfunnet. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med regionen, avslutter traineedeltakeren.