I disse kommunene går vi mest og minst til legen

Nyheter

Det er Øksnesavisa som nylig presenterte statistikk som viser hvor ofte vi oppsøker fastlegene i Vesteråls-kommunene.

Tall fra SSB viser at det på landsbasis i fjor var drøye 14 millioner konsultasjoner hos fastlegene.

– Ungdom i slutten av tenårene kontaktet fastlegen oftere enn tidligere, mens de eldste hadde færre legebesøk enn året før, sier statistikk fra SSB, gjengitt i Øksnesavisa.

Statistikken for Vesterålen viser at innbyggerne i Sortland og Hadsel i fjor oppsøkte fastlegen noe mindre enn landsgjennomsnittet, mens det for de andre vesterålskommunene var motsatt.

Oversikt over besøk hos fastlegene i kommunene i Vesterålen i 2018: