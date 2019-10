Nyheter

Søndag bommet meteorologene hos Vol kraftig med sitt varsel, og sol ble byttet ut med snø flere steder i Vesterålen.

I dag blir det derimot mer sol.

For meteorologene ved Yr.no spår lettskyet pent vært med temperturer like under frysepunktet.

Det blir ifølge dem som vet ikke nedbør og særs lite vind også.