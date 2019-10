Ryddet avfall langs kysten på Bjørnøya

Nyheter

De samlet inn tolv miljøsekker med marint avfall, melder Reno-Vest i en pressemelding fra Reno-Vest.

Det er ikke lett å rydde marint avfall fra en øy så langt unna infrastruktur. Det ble først gjort et forsøk på å slepe de tolv innsamlede miljøsekkene med båt tilbake til stasjonen. Det gikk ikke helt som planlagt da sekkene ble for tunge og fylt med vann.

Sysselmannen stilte med helikopter

Sysselmannen ble ringt og stilte med helikopter for å frakte sekkene til stasjonen på Bjørnøya. Med Kystvakten på laget kunne de tolv sekkene trygt bli transportert videre til deres base på Sortland. Der tok Reno-Vest over slik at det marine avfallet kunne bli sortert og sendt til forsvarlig viderebehandling, fremgår det av pressemeldingen.

Funnene var ikke ulike det de frivillige finner på strendene i Vesterålen og Lødingen. Besetningen fant enorme mengder avfall som stammer fra fiskeri. Der i blant blåser, garn og tauverk. Det var mye drikkeflasker både av gammel og nyere dato. Støvler og sykkelhjul ble det også funnet.

Bare en symbolsk mengde

Meteorologfullmektig Kine Wold Lunde forteller at det nok bare er en symbolsk mengde som er samlet inn ettersom de bare fikk ryddet et par av de mange vikene på øyen.

– Kanskje er tonnene marint avfall som nå er fjernet fra Bjørnøya bare en dråpe i havet, men som vi vet må man begynne et sted. Vi satser på at dette bare er begynnelsen på et godt strandryddesamarbeid mellom de involverte aktørene. Etter hvert vil forhåpentligvis kysten på Bjørnøya bli ren igjen. Kanskje reddes også noen isbjørner fra å spise plast til middag, sier Lunde.