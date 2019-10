Lyse Netter kan være på vei mot noe stort i norsk musikk

Nyheter

Lyse Netter, med opphav i Vågan, var nok et nytt bekjentskap for mange under fredagens konsert. Bandet har blitt beskrevet som «Nordlandsindie på sitt mest dansbare» av tidligere P3-sjef Mats Borch Bugge. Den karakteristikken levde de opp til under konserten i Hurtigrutens hus.