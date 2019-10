Navarsete stiller spørsmål til samferdselsministeren

Nyheter

Liv Signe Navarsete har stilt et skriftlig spørsmål til Samferdselsminister Jon Georg Dale. Spørsmålet lyder som følger:

«Meiner samferdselsministeren at det er muleg å byggje ut Harstad-Narvik Lufthamn Evenes til QRA-base for F35 samt base for P8 overvakingsfly utan at den sivile luftfarten vert råka med restriksjonar, og kan ministeren godta at flyplassen eventuelt vert ein heilmilitær flybase utan sivil luftfart?»

Begrunnelsen for spørsmålet, ifølge Navarsete, er at Harstad Narvik Evenes er vedtatt utbygt til QRA for de nye F35 kampflyene. Den permanente basen for de nye P8 overvakingsflyene er også vedtatt utbygt på samme lufthavn.

«Flyplassen er i dag ein viktig del av det sivile luftfartsnettet, og det er frå fleire hald uttrykt uro over at militære utbyggingar vil fortrenge den sivile luftfarten, og med det ta frå regionen eit svært viktig tilbod», skriver hun i begrunnelse.