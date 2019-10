Sandra ble ikke norgesmester i rørleggerfaget, men fikk svennebrevet

Nyheter

– Å delta i finalen i NM var en opplevelse som jeg sent vil glemme, sier Eilertsen til Vol.

Lørdag kan Sandra bli NM-mester i rørleggerfaget Fra tirsdag til lørdag i denne uken er det duket for NM i rørleggerfaget på Lillestrøm. En av de fem kandidatene som kan bli kåret til Norges beste rørlegger, er 20 år gamle Sandra Eilertsen fra Sortland.

Sortlendingen måtte se seg slått av Erlend Haug, som ble NM-mester. Oppgaven som gikk over fem dager, var krevende. Hun måtte legge opp rør fra en brønn og koble rørene videre til en varmepumpe, og deretter til en varmvannsbereder.

– Deretter skal det legges opp rør til radiator, i tillegg til at det skal legges gulvvarme. Til slutt skal jeg montere opp en servant og dusjgarnityr, forklarte Eilertsen til Vol i forrige uke, før konkurransen tok til.

Ble ikke ferdig

Etter konkurransen legger hun ikke skjul på at det var en utfordrende oppgave, der hun ikke rakk å bli ferdig innenfor tidsfristen.

– Jeg besto likevel. Dommerne innrømte at oppgaven kanskje ble for omfattende, og derfor tok de hensyn til at ikke alle ble ferdige. Ellers var det litt utfordrende at publikum skulle snakke med oss mens vi jobbet, forteller Eilertsen.

Fikk svennebrev

Selv om det ikke ble NM-tittel, besto Eilertsen svennebrevet. Selve prøven var delt opp i to deler, der en dommer vurderte om de fikk svennebrev, mens tre andre vurderte selve konkurransen. At hun nå har bestått svenneprøven, betyr at hun har fått fast jobb hols Nilsson Haras, i tillegg til at hun er ferdig med læretiden, seks måneder før tiden.