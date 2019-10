Ny rapport om reiselivet i Lofoten og Vesterålen: NHO Reiseliv vil ha økt vintersatsing

Nyheter

Dette melder NHO reiseliv i ei pressemelding.

– Lofoten og Vesterålen er en av de mest særegne reiselivsområdene vi har i Norge, og det er en suksessregion med tanke på å tiltrekke seg utenlandske tilreisende, men skjev sesongstruktur er en utfordring.

Fakta om reiselivet i Lofoten og Vesterålen



· Utlendinger sto for 40 prosent av de 290.000 gjestedøgnene på hotell i Lofoten og Vesterålen i 2018. Det er en høyere andel enn i Nord-Norge (30 prosent) og landet samlet sett (29 prosent).

· Tilreisende til Lofoten og Vesterålen la i 2018 igjen omtrent 1,4 milliarder kroner, noe som utgjør nesten 1300 kr i gjennomsnitt per gjestedøgn.

· Inntektene fra tilreisendes forbruk tilsvarer om lag 25.000 kroner i inntekter pr. innbygger i regionen. Det er høyere enn reiselivsdestinasjoner som Ålesund og Bergen, men vesentlig mindre enn utpregede reiselivsdestinasjoner som Hallingdal og Trysil. Tilsvarende tall for Trysil er 190.000 kroner per innbygger.

· Tilreisende la i 2018 igjen drøyt 700 millioner kroner i forbruk innen bransjene overnatting, servering og opplevelser. I Lofoten og Vesterålen står feriereisende for omtrent halvparten av disse bransjenes samlede inntekter. Innen opplevelser står inntekter fra lokalbefolkning og andre markeder for over halvparten av omsetningen.

Det sier NHO Reiselivs kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad på første dag av Norsk Opplevelseskonferanse i Svolvær. Konferansen, som i år arrangeres for 13. gang, er en viktig møteplass for alle som driver med og er opptatt av opplevelsesbasert reiseliv i Norge.

På oppdrag fra NHO Reiseliv har Menon Economics i år gjennomført en ringvirkningsanalyse av reiselivet i Lofoten og Vesterålen. Tilreisende la ifølge Menon igjen omtrent 1,4 milliarder kroner i regionen i 2018.

Mer nordlys, toppturer, natursafarier og skreifiske

Selv om antallet vintergjester har økt de siste årene, og regionen har gjort en stor innsats for å øke vintertrafikken, er det klart flest som kommer til Lofoten og Vesterålen i sommersesongen. Det vil si fra mai til oktober. Sommerturistene sto for nær 75 prosent av gjestedøgnene og 75 prosent av omsetningen i fjor, viser Menon-rapporten.

– Mange steder langs kysten sliter med å tiltrekke seg turister hele året, men Lofoten og Vesterålen har et stort potensial til å utvikle enda flere opplevelser om vinteren, basert på for eksempel nordlys, toppturer, natursafarier og skreifiske. Mye av overnattingskapasiteten står ledig om vinteren, så her er det et betydelig rom for vekst, sier Habberstad i NHO Reiseliv.

I tillegg til å jevne ut sesongen i Lofoten mener hun det er fornuftig å jobbe for å spre noe av sommertrafikken til Vesterålen.

– Som vi alle vet, kan det flaske seg enkelte steder i Lofoten om sommeren, samtidig som Vesterålen har mye ledig overnattingskapasitet. Det ligger derfor et betydelig potensial i å utvikle og markedsføre denne delen av regionen, sier kommunikasjonsdirektøren i NHO Reiseliv.

Erklærte turismen død

Bærekraftig reiseliv står sentralt under Norsk Opplevelseskonferanse i Svolvær denne uken. Foredragsholdere fra inn- og utland er ventet til hjertet av Lofoten. En av dem er Signe Jungersted, daglig leder i det danske innovasjons- og strategifirmaet Nao. Jungersted har de siste to årene vært invitert til konferanser over hele verden for å fortelle om en prosess hun ledet i København.

– Mens turismesuksess tidligere var definert av høye vekstrater, er suksess i dag blitt et spørsmål om balanse og ansvar. I København erklærte vi turismen død for å kunne «kickstarte» samtalen om hva som kommer etter, lyder et sitat fra Jungersted på nettsidene til Norsk Opplevelseskonferanse.

Norsk Opplevelseskonferanse arrangeres av Innovative Opplevelser, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Nord Norsk Reiseliv og ATTA (Adventure Travel Trade Association).