Enstemming fylkesting ønsker å opprettholde domstolene

I uttalelsen uttrykker fylkestinget bekymring over at Domstolskommisjonen vil kutte fra 60 til 22 tingretter, og fra 30 til 13 jordskiftedomstoler. Det eneste man oppnår ved sentralisering, ifølge uttalelsen fra fylkestinget, er at det blir tyngre reisetid og en betydelig større kostnad for samfunnet.

De mener også at vitner og aktører som i dag slipper unna noen timer fra jobb, må bruke atskillig lenger tid, i tillegg til at noen må ta kostnader for dette. Ifølge fylkestinget er ikke dette samfunnsøkonomisk i det hele tatt.

Den fullstendige uttalelsen fra fylkestinget, kan du lese under: