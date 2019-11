Nyheter

Meteorologene i yr melder for dagen i dag skiftende bris, på kysten opp i liten kuling mellom vest og nord, fra om ettermiddagen nordvestlig liten til stiv kuling i nord.

Enkelte snøbyger, regnbyger eller sluddbyger på kysten.

Størst bygeaktivitet nord for Bodø.

På Sortland forventer yr.no at temperaturene vil ligge like under frysepunktet tidlig på dagen. Utpå ettermiddagen stiger det i følge yr til noen plussgrader.