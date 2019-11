Lett å løse ut skred i Nord-Norge

Nyheter

Selv om snøskredvarslingen ikke starter sin daglige operative varsling før om en måned, ber vi folk om å være forsiktig til fjells i nord. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som gjør at det er lett å løse ut skred, skriver varsom.no.

Det er fremdeles en måned til snøskredvarslingen starter med sine daglige vurderinger av forholdene, men særlig i nord i landet har vi allerede nå har vi et lagdelt snødekke. Vedvarende svake lag i snødekket gjør at det stedvis kan være lett å løse ut skred og skred kan fjernutløses.

Nysnøen legger seg på lagdelt snø

I løpet av den siste uken har det kommet en del snø i Troms og Nordland. Det har vært en del vindtransport av snø, og det ligger fremdeles mye snø tilgjengelig for vindtransport i fjellet. Det er særlig der den nye vindtransporterte snøen legger seg over gammel, lagdelt snø at det kan være lett å løse ut skred.

Se etter faretegn

Se etter faretegn som drønn, skytende sprekker og ferske skred.

– Snøskredvarslingen startet ikke med sine daglige vurderinger før 1. desember, men om det ventes stor snøskredfare, faregrad 4 eller meget stor snøskredfare, faregrad 5, vil vi sende ut varsler likevel, sier varsom.no.