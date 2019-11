Litt sol og snøbyger

Nyheter

Fra morgen av og utpå formiddagen vil det bli rundt null grader og delvis skyet. Sjansene er store for at det vil komme noen snøbyger sammen med den svake vinden fra nordvest.

Utover ettermiddagen vil det fortsatt være delvis skyet, men temperaturen vil stige til rundt to grader. Vinden øker til lett bris, men i motsetning til tidligere på dagen er det mindre sannsynlighet for at det vil komme snøbyger.

Mot kvelden vil det fryse på, og temperaturene senker seg til et par minusgrader. Vinden minker til svak vind, og det vil mest sannsynlig ikke komme noe nedbør.