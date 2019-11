Tatt av skred i Hadsel - redningsmannskaper ankommet

Nyheter

Politiet melder via twitter at en person er tatt av skred ved Trollfjordhytta i Hadsel kommune..

Helikopterressurser er nå ankommet stedet, samt 2 hundeekvipasjer og lege.

Det søkes i snøskredet. Alpinredningsgruppe er scramblet og vil bli løftet ut.

VOL har vært i kontakt med Anders Samuelsen i Hadsel Røde Kors, som opplyser at de ikke har blitt kalt ut for å bistå i leteaksjonen. Han sier at det er politiet og hovedredningssentralen som vurderer om, og i så fall hvem, de skal kalle ut alt etter hva de har behov for.