Sammenstøt mellom to biler på Sortlandsbrua

– Det var en semitrailer som ikke kom seg opp brua, og som havnet i et annet kjøretøy, men det er ikke snakk om en kollisjon. Et sammenstøt er nok en mer korrekt beskrivelse, sier Kjetil Kaalås ved operasjonssentralen i Nordland politidistrikt. Veien var stengt en periode i forbindelse med hendelsen, og det dannet seg lange køer. Klokken 17.50 melder vegtrafikksentralen at vogntoget har kommet seg opp brua og at veien er åpen for trafikk igjen.

Erlend Pettersen, som bor rett i nærheten av Sortlandsbrua, sto og måket snø da sammenstøtet skjedde.

– Jeg hørte at det knatret i plastikk og så ned på brua. Der kom en semitrailer skliende nedover og traff en liten personbil. Den snurret 180 grader rundt og ble presset ned på gangfeltet ved brufoten, forteller han til Vol.

Pettersen sprang ned for å dirigere trafikken frem til politiet kom. Han forteller at personbilen fikk vesentlige skader, inkludert knust høyre frontrute og ellers skader rundt hele bilen. I likhet med politiet, bekreftet han at det var svært glatt på stedet.

– Det var veldig glatt. Jeg snakket med både politiet og sjåføren av lastebilen, som fortalte at selv om han hadde helt nye vinterdekk, klarte han ikke å stoppe, slår Pettersen fast.

Tirsdag ettermiddag opplyste politiet til Vol at det er glatt mange steder i regionen og oppfordrer derfor bilister til å holde øynene åpne.