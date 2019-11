Arctic Race sløyfer Vesterålen i 2020

Nyheter

I år sløyfes som ventet Vesterålen og Lofoten, og det hele foregår i Troms.

Den åttende utgaven av Arctic Race of Norway starter i Tromsø 6. august. Tromsø har to ganger tidligere vært vertsby for avslutningsetappen, men det er første gang selve startskuddet for sykkelrittet går i den arktiske hovedstaden. Både start og målgang på den første etappen blir i Tromsø. Sprintfenomenet Mathieu van der Poel (Corendon – Circus) fra Nederland tok sin tredje etappeseier på to år i Leknes i år. Skulle laget hans bestemme seg for igjen å ta turen tilbake til Nord-Norge neste år, vil han garantert føle seg hjemme på neste års åpningsetappe.

Inn i Finland

Andre etappe starter i Nordkjosbotn. Tettstedet innerst i Balsfjorden får dermed sin debut som vertskap for Arctic Race og Norway. Og for første gang krysser Arctic Race og Norway en landegrense, når andre etappe ender opp 12 kilometer inn i Finland, i Kilpisjärvi.

Arctic Race-ambassadør Thor Hushovd tror publikum kan få se noen spennende spurtoppgjør på de to første etappene.

– De to første etappene er godt tilpasset sprinterne, så her blir det garantert fart inn til mål. De to neste etappene er nok mer tilpasset de beste klatrerne, og jeg forventer at ledertrøya kommer til å skifte eier her, slik vi så det i årets ritt, sier Hushovd.

Senja rundt

Etter at de to første etappene er gjennomført vil de som kjenner Arctic Race og Norway nikke gjenkjennende til elementer i de to siste etappene.

– Den tredje etappen vil nok fremkalle en følelse av déjà-vu for de som har fulgt sykkelrittet tidligere. Traseen på 184,5 km mellom Finnsnes og Målselv vil være den samme som i 2015 med bare ett unntak, og det er at den første sløyfen rundt Senja vil gå i motsatt retning, sier Dybdal.

Den tredje etappen, som også kalles dronningetappen, vil i 2020-utgaven inneholde fem klassifiserte stigninger, inkludert de siste 3,7 kilometrene opp mot målgang i skianlegget i Målselv, med 7,8 % stigning i gjennomsnitt.

Tøff avslutning

Også Gratangen får sin debut som vertskap i år. Mens avslutningsfasen i Tour de France er en mulighet for syklistene til å slappe av, er avslutningen av Arctic Race of Norway noe helt annet. Thor Hushovd tror at fjerde etappe, som er en 161 km lang trasé mellom Gratangen og Harstad 9. august, kommer til å bli en hard prøvelse for slitne bein.

– Den første delen av avslutningsfasen vil ta rytterne langs kysten før de må gjennom tre tøffe klatrekonkurranser. Rittet avsluttes i en 8,5 kilometer lange sløyfe i Harstad, og jeg tror ikke vi kan kåre en vinner av Arctic Race og Norway 2020 før de beste har passert målstreken i Harstad, slik det var i år da kasakhstaneren Aleksej Lutsenko (Astana) slo den franske mesteren Warren Barguil (Arkéa–Samsic)med ett fattig sekund sammenlagt, avslutter Hushovd.