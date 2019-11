God start på skisesongen for vesterålsløpere

Nyheter

Flere vesterålsløpere hevdet seg under rennet, inkludert sortlending Sondre Lange. Han havnet på

på 52. plass på fredagens sprint, mens en annen sortlending, Mikkel Arntzen, endte som nr. 29 under lørdagens 10 km klassisk. Søndag var det duket for 15 Km fri teknikk, der Jakob Sørlie Pettersen fra Melbu tok en råsterk tredjepass. Johan og Sivert Nordeng fra Alsvåg var ikke langt bak og skøytet inn til henholdsvis fjerde og niendeplass.

– Selv om det har vært skirenn hele helgen, gikk vi bare i dag. Det gikk fint i dag, men fryktelig tungt med sesongens første skirenn. Det var uansett en god opplevelse. Jeg kjente at vi har vært på samling siden onsdag, men klarte å gjennomføre greit. Jeg er fornøyd med åpningen av sesongen, forteller Sørlie Pettersen til Vol.

Ellers gikk også Melbo-løperen Tuva Pettersen 15 km, i 17-20-klassen. Hun ble klokket inn som nr. 41. I seniorklassen ble en annen Alsvåg-løper, August Nordeng, nr. 29.

Leder i Team LoVE SNN,Tommy Nordeng, gir blant annet uttryk for på Facebook at han er strålende tilfreds med helgens resultater. Han skriver at samlingen og oppholdet har vært formidabelt, under perfekte forhold.

– For en start på sesongen, slår han ettertrykkelig fast.