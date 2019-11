«Nei til skolekutt i Vesterålen»

Nyheter

De foreslåtte skolekuttene er dramatisk for Vesterålen, og vil få store konsekvenser for ungdommen vår. Dette gjelder både for de 4 kommunene som er direkte berørt, men også Bø og Lødingen kommuner som har disse skolene som sine primære skolevalg

Vesterålen trenger flere fagarbeidere innenfor servicenæring, industri, kokkefag, og landbruk. Da er det ikke kutt, men en fortsatt satsing innenfor disse utdanningsområdene vi trenger. Vi ønsker å beholde ungdommen vår så lenge som mulig på sine hjemplasser, og aller helst at de slår seg ned i våre kommuner. Å skulle skysse skoleungdommene ut av regionen vil ikke være en god løsning, og mange vil nok heller velge andre studieretninger fremfor en slik pendlertilværelse.

Det er nok stor grunn til å tro at fylkesrådets innstilling til skolestruktur vil bidra til en dreining av hvilke studieretninger som velges. I såfall vil det være en uheldig utvikling i forhold for å få ungdom til å velge yrkesfag innenfor næringer hvor Vesterålen trenger mer arbeidskraft.

Regionrådet vil jobbe for å bevare den skolestrukturen vi har i dag. Den har vi gode erfaringer med, og vi ser at våre ungdommer er fornøyd med det tilbudet de får i dag. Jeg vil derfor ta initiativ til at AU skal sende en delegasjon til førstkommende fylkestingsmøte i et forsøk på å snu disse forslagene til kutt i skoletilbudet.