Kreditorer skulle få betalt av Notabene etter julesalget – så gikk kjeden konkurs

Nyheter

(E24): Da selskapet gikk konkurs i 2013 var det 139 butikker. Nå, seks år senere, er det bare 47 butikker igjen. Fremtiden til de gjenværende ansatte er foreløpig usikker.

Det er enda ikke kjent hvem som er største kreditor etter konkursen, men E24 har snakket med flere av selskapene Notabene skylder penger.

– Vi går på et tap. Vi har visst at de har slitt, og har ikke levert varer til kjeden siden mars og april, så det de skylder er gammel gjeld, sier daglig leder i Chrome, Kari Mortensen til E24.

Selskapet leverer kontorrekvisitter, spill og barnebøker, og dukker opp flere steder i oversikten over Notabenes kreditorer. Mortensen ønsker ikke å si hvor mye Notabene skylder dem, men at det ikke utgjør noen fare for selskapet.

Chrome tapte, i likhet med en rekke andre kreditorer, også penger ved den forrige konkursen i kjeden i 2013.

Også datterselskapet, Boklageret er konkurs.

Skulle få betalt i julen

Julen er den desidert viktigste tiden av året for bokhandelbransjen, og tall fra Virke viser at bokbransjen selger 260 prosent mer i desember sammenlignet med resten av årets enkeltmåneder.

– Vi har holdt på med en nedbetalingsplan sammen med Notabene, og det var nå etter julen vi skulle få betalt, sier Mortensen i Chrome.

Også daglig leder i Küenholdt, Pål-André Lauritzen, som har levert papirvarer, skrivesaker og andre produkter til Notabene, har penger utestående som man skulle få betalt for før det nye året.

– Ja, nedbetalingsplanen skulle termineres nå før jul, sier Lauritzen som forklarer at beløpet Notabene skylder dem er «meget håndterbart» for selskapet.

Også Küenholdt tok tapsavsetninger ved forrige konkurs i 2013, og opplyser om at selskapet vil fremme sine krav i etterkant av konkursen.

Flere kreditorer E24 har snakket med bekrefter samme budskap som Küenholdt og Chrome, og undrer seg over tidspunktet for konkursen, nå rett før jul.

I grafen under kan du se nøyaktig hvor viktig julehandelen er for bokbransjen.

DNB med millioneksponering

Da Notabene gikk konkurs tilbake i 2013 var det DNB som ble redningen. Banken solgte seg siden ned, og hadde før konkursen en eierandel på fire prosent.

– Vi ønsker ikke å gå inn på summer, men det er liten tvil om at DNB har tapt penger på Notabene opp igjennom årene. Vi har vært en liten minoritetseier, og tapene er sånn sett begrenset, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim og legger til:

– Det er synd at det har endt som det har gjort. Det er trist for de ansatte, for eiere og forretningsforbindelser, og oss i DNB, sier Nyheim som videre forklarer at styreleder må uttale seg om årsaken til konkursen.

Etter det E24 erfarer er DNBs eksponering mot Notabene på rundt 40 millioner kroner. Dette inkluderer lån, kreditter og garantier, men det er normalt at banker har sikkerheter for denne typen engasjementer.

I en melding sier styreleder og deleier i Notabene, Harald Enersen, at det er flere årsaker til Notabene gikk konkurs.

– På tross av at vi har gjennomført en større restrukturering, hvor våre dyktige medarbeidere har gjort en betydelig innsats gjennom forsøket på omstilling, må vi nå innse at det ikke er mulig å stå imot utfordringene og utviklingen i markedssituasjonen, sier Enersen.

Styrelederen sier at økt konkurranse fra netthandel, dagligvare og andre salgskanaler har påvirket et allerede presset marked.

Notabene har ifølge dokumenter fra Oslo tingrett 234 ansatte.

– Med en stadig fallende omsetning og fortsatt negative resultater vurderer styret at det ikke er grunnlag for å fortsette en forsvarlig drift, sier Enersen i meldingen.