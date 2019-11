50.000 Tellturer registrert i 2019

Nyheter

2019 var fjerde året TellTur ble gjennomført. Åpning for registrering og brosjyreslipp var 12.april. Sesongen ble avsluttet 1. november.

– Denne sesongen ble i underkant av 50.000 turer registrert og det var over 1.800 deltakere med. Dette utgjør en samlet vandring på godt over 200.000 kilometer for årets sju måneder. For Vesterålen er dette en solid økning fraTellTursesongen 2018, skriver Vesterålen friluftsråd i ei pressemelding.

– Vi ønsker å motivere til økt aktivitet og at det skal lønne seg. I den forbindelse har vi flere aktivitetsklasser hvor deltakeren, etter oppnådde og ulike kriterier, kan kjøpe en unik t-skjorter, jakke og kopp. I tillegg er deltakeren også med på trekningen av gavekort fra Intersport Sortland, skriver leder av friluftsrådet, Bård Meløe i pressemeldingen.

TellTur Barn

Over 250 barn til og med 13 år har deltatt i år. Ask Røkenes ble den mest aktive deltakeren blant barna med hele 690 turpoeng. Ask sier han går for 1000 turpoeng i 2020!

I tillegg trakk de ut et gavekort på 1000 kroner blant alle som hadde klart 100 turpoeng eller mer. Over 100 barn hadde klart dette og NIC (Nickname) vant gavekortet.

TellTur Aktiv (rød t-skjorte)

635 deltakere gikk inn 170 turpoeng eller mer og var da med i trekningen av et gavekort på kr 2500,-. Vinneren av gavekortet ble Linn Ellinor Olsen.

188 deltakere gikk 25 eller flere unike turer og var da med i trekningen av et gavekort på kr 2500,-. Vinneren av gavekortet her ble Monica Mortensen.

Gå flest mulig høydemeter i løpet av sesongen!

– Flest høydemeter gikk KvirriWith ( Nickname) og ved sesongslutt hadde turgåeren registrert over 80.000. Imponerende! Heder og ære til vinneren, men trekningen av TellTur jakken til topp 50 dame og herre ble vunnet av Frode Gabrielsen og Julie Isaksen, opplyses det.

Det var også trekning av gavekort på kroner 2500 mellom dem som hadde registrert minst en runde i Ulvøytråkket kort løype på Hadseløya. Petter Nilson vant gavekortet.

Poengoversikt Flest turpoeng damer: Marina Danielsen med 4430 poeng. Flest turpoeng herrer: Nils-Arne Stikholmen med 5210 poeng. Flest unike turer: 1. Arthur Pedersen, 165 turer. 2. Kurt Hansen, 163 turer. 3. Vivi Stavem, 110 turer.

Beste bedrift

I år var tredje året det ble tilrettelagt for at bedrifter kunne stille lag i TellTur. Hele 26 lag og 236 deltakere var med. Det er en økning på 100 prosent mål opp mot 2018-sesongen.

Trollfjord AS fra Hadsel gikk av med seieren.

I tillegg ble det trukket ut et gavekort på 10 000 kroner mellom lagene som gikk inn mer enn 150 turpoeng i gjennomsnitt. Alle 26 lagene oppnådde dette kriteriet, men det var Sortland kommune med Blåbysøstrene som vant trekningen.

Bedriftskonkurransen Bedriftskonkurransen ( flest km i gj.snitt) 1.Trollfjord AS, 5 deltaker snitt på 578 km 2.BøPuls, 7 deltakere snitt på 360 km 3.Nettrakett, 3 deltakere snitt på 311 km

Instagramvinnere

Friluftsrådet hadde også en bildekonkurranse gående på Instagram. Da TellTur stengte 1. november var det registrert over 1000 turbilder.

– Etter en nøye gjennomgang valgte vi ut seks svært flotte kommunevinnere. Av disse seks ble det valgt en vinner som fikk smykke seg med tittelen «Årets TellTurbilde 2019». Vinner her ble Bjørn Eide.

Wenche M.Enoksen for TellTurbilde #tellturandøy, Stine Mari Arntsen for #tellturbø, Bjørn Eide for #tellturhadsel, Walter Annfinnsen for #tellturlødingen, Bodil C. Hanssen for #tellturøksnes og Torgeir Sørensen for #telltursortland.