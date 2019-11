Hurtigruten fraranet 200 kofferter

Nyheter

Natt til onsdag skal ranere ha stjålet bagasjen til passasjerer om bord i Hurtigrutines skip «Roald Amundsen». Skipet lå til kai i Punta Arenas og skulle til Antarktis.

– Det var sjåførene av en lastebil som skulle frakte bagasjen mellom et hotell og flyplassen i Santiago i Chile som ble ranet. Lastebilen ble senere funnet uten de drøye 200 koffertene og bagene som var om bord, sier kommunikasjonsrådgiver Hanne Taalesen i Hurtigruten til Dagbladet.

Det var NRK som omtalte saken først. NRK skriver at cruisereisen koster fra 50 000 kroner og oppover.

Ingen skal ha kommet til skade. Taalesen er ikke kjent med om det ble benyttet våpen under ranet.

– Ingen passasjerer var involvert. Alle er tilbudt kompensasjon for å kjøpe nye klær og nytt utstyr. De aller fleste har benyttet seg av det. 15 passasjerer har valgt å ikke fortsette turen og vi sørger for hjemreise for dem, sier Taalesen.

Politiet i Santiago etterforsker saken.