Politihelikopter for Nordland stasjoneres i Tromsø

Nyheter

Det skriver justisdepartementet i ei pressemelding. Her kommer det frem at helikoptrene i hovedsak er av typen AW 169. Dette er den samme modellen som politiets egne helikoptre. Helikoptrene har en rekkevidde på over 470 kilometer, og kan ta med 6 tjenestepersoner med utstyr.

Kontrakten mellom Airlift og Politidirektoratet ble signert fredag med justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) til stede.

– Dette helikopteret vil bli en viktig ressurs for politiet i Nord-Norge. Jeg er derfor glad for at avtalen nå er signert, uttaler justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Norge er et stort land, helikoptre er avgjørende for å sikre god beredskap. Denne avtalen styrker beredskapen i nord, uttaler samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Avtalen har en varighet på fire år med opsjon på tre år. Avtalen sikrer politiet en tilgang på helikopter som står på en times beredskap gjennom hele året. Helikoptrene vil operere fra Tromsø lufthavn og totalt støtte tre politidistrikt; Troms, Nordland og Finnmark. Avtalen trer i kraft fra 1. mai 2020, står det i pressemeldingen.

I følge pressemeldign er det politiet som har gjennomført anbudsprosessen for å sikre at politiets helikopterberedskap opprettholdes når Forsvarets Bell-helikoptre flyttes fra Bardufoss til Rygge.