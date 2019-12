Vet ikke om plastproblemer øker eller minker

Nyheter

Forsker Bjørn Ivar Grøsvik i Havforskningsinstituttet (HI) sier ifølge Fiskeribladet at HI, Polarinstituttet og Miljødirektoratet samarbeider med en del russiske institusjoner om å få til et system for overvåking av plast i Barentshavet.

– Målet vårt er å få til en felles beskrivelse av plastsøppel i havet. Når vi får det til, vil vi kunne si om plastproblemer øker eller minker i Barentshavet.

Grøsvik sier at også gjennom Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP, jobbes det med å kartlegge plastforurensing i havet i nordområdene.

– Det er viktig at vi får en felles standart for å kartlegge plast i havet, sier han til avisa.

Plastmengden i havet øker

Marinbiolog og seniorrådgiver i WWF, Verdens naturfond, Fredrik Myhre, sier at tommelfingerregelen er at store mengder av plastforsøplingen i havet utenfor Norskekysten kommer fra norske kilder og dess lenger nord en beveger seg på kysten, dess mer plastsøppel er det fra fiskeri- og havbruksnæringen.