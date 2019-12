Dette solgte og kjøpte folk i Vesterålen eiendom for i november

Nyheter

Andøy

I Andøy ble det solgt og kjøpt eiendommer for totalt 32.457.651 kroner i november.

Høyeste sum betalt var for Strandgata 18, som inkluderte flere eiendommer. Totalprisen ble 3 millioner kroner.

Bø

I Bø kommune har det totalt blitt solgt eiendommer for 4.486.502 i november. Her er det stort sett overdragelser. Den største summen involvert denne måneden var grunnummer 33, bonumer 2, som ble overdratt fra Lillian Fagerhaug til Marig Regine Hjelm-Larsen for 2.324.000 kroner.

Hadsel

I Hadsel ble det kjøpt og solgt eiendommer for totalt 47.544.880 kroner i november. Den dyreste var grunnummer 97 bonummer 39 til 5 millioner kroner.

Sortland

I Sortland ble det kjøpt og solgt eiendommer for totalt 60.300.400 kroner i november.

Den dyreste var Øvermarka 13 (Gnr 14, bnr 226) er solgt for kr 2.950.000 fra Kåre Hilmar Karlsen og Marianne Linchausen til Gro-Marita Smith og Stian Karl Sandvold (29.11.2019).

Øksnes

I Øksnes solgte man eiendommer for totalt 42.420.381 i november. Dyreste totalt var salg som omfattet flere eiendommer til Øksnes Entreprenør.

