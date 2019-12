Nyheter

For ei søkkvåt uke fortsetter for fulle mugger også i dag.

Det er meldt mellom fire og 25 millimeter i løpet av døgnet fredag, og regnværet ser ikke ut til å stoppe der. For først i begynnelsen av neste uke kan vi si at det daler igjen. Da er det nemlig meldt kaldt igjen og snøen er meldt inn over regionen fra søndag av.

Fredagen på sin side byr på rundt to grader, mye regn, men til alt hell ikke så mye vind å snakke om.