Ka skjer i helga?

Nyheter

Fredag:

Sortland:

Seabed på Sortland museum

Are Kalvø: Hyttebok frå helvete i Kulturfabrikken.

Pepperkakebyen 2019

Hadsel:

Før det er for sent, Hurtigrutemuseet.

Mjuke pakka Konsert med Geir Remen, Jens Ludvig Sundbø og Royer Martin Larsen i Hurtigrutens hus.

"Christmas Lights" med Hanne Sørvaag i Hurtigrutens hus.

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Last Christmas og Jumanji: The Next Level.

Lørdag:

Sortland:

Seabed på Sortland museum.

Juletrefest i biblioteket.

Internasjonal julecafé i Kulturfabrikken.

HRMK & Ida Maria: Swinging Christmas.

Pepperkakebyen 2019

Hadsel:

Før det er for sent, Hurtigrutemuseet.

På kino i Vesterålen:

Stokmarknes kino: Jumanji: The Next Level.

Sortland kino: Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul

Søndag:

Hadsel:

Før det er for sent, Hurtigrutemuseet.

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Sauen Shaun filmen.

Bøhallen kino: Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul og Jumanji: The Next Level.

Stokmarknes kino: Jumanji: The Next Level.