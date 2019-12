- Tidlig julekveld i år, sier dugnadsfolket på Sandnes

Nyheter

Tuftepark er en treningspark for folk i alle aldre, der egen kroppsvekt brukes til å gjøre øvelser. Både skolen og barnehagen bruker området aktivt i dag. Plasseringen er midt i smørøyet for hele bygda.

–Fantastisk fint initiativ, sier banksjef i Sparebanken Nord-Norge, Bernt Ola Nilsen. Da var han som ringte styreleder Stian Haug i Sandnesåsen aktivitetspark.

-Jeg ble oppringt av Sparebanken Nord-Norge som kunne fortelle at de ønsker å gi 300.000 kroner til arbeidet med å få bygd Tuftepark, sier han.

I forrige uke ble Sandnesåsen Aktivitetspark tildelt 100.000 kroner fra banken 68 grader Nord. Kronerulling via Spleis har bidratt med 23.000 kroner. Det er også kommet inn noen andre midler.

Startet med lekeplass-oppgradering

Siden juni har dugnad og innsamling vært i sving for å få en til en bedre lekeplass i Sandnesåsen.

-Lekeplassen var forfalt, og vi gikk i gang i sommer og tok grep. At vi nå får støtte fra banken sitt Samfunnsløft, er en stor nyhet for en liten plass, sier Haug.

Etter et møte i juni ble det dannet et styre for Sandnesåsen Aktivitetspark. Målet var å få lekeplassen i skikkelig stand igjen.

-Apparatene var veldig dårlige. Fra lokale aktører har vi fått leie gravemaskiner og vi har fått sponsing på alt fra grus til maling, sier Stian Haug.

- Vi har kjøpt dissestativ og vippedyr, som vi skal montere.

- Julaften på forskudd

Haug lanserte idéen om Tuftepark. Han ble anbefalt å søke midler fra Samfunnsløftet.

-Folk var "gira" på ideen, og vi gikk i gang og søkte. Lekeplassen er nå blitt et fint sted å være. Vi synes å satse videre på en Tuftepark er riktig fordi det kan bidra til å samle mer folk der, sier han.

-Det er kjempeartig å se at vi er veldig godt på vei. Jeg tror vi kommer i mål. Nå starter planleggingsarbeidet for Tufteparken, sier han.

Prisanslag

Haug vet ennå ikke hva parken vil koste.

-Vi har et område som så og vi er klargjort. Slik at vi kan gå i gang med å støype fundamenter. Når det gjelder pris på hele prosjektet må vi settes oss ned og se på hvor mye vi klarer å gjøre selv på dugnad, sier han.

På Sortland er det bygget Tuftepark ved Blåbyhallen. Et gummiert fallunderlag under apparatene gjør at prisen totalt er like over 900.000 kroner, ifølge Haug.

-Vi kommer trolig ikke til å ha den typen underlag, men heller legge sand for å holde kostnadene nede. Sand er også godkjent underlag, sier han.

Nå blir det styremøte for aktivitetsparken. Det skal lages en fremdriftsplan.

-Alt har egentlig stått på vent til nå. Vi har tidligere ikke hatt så mye midler at vi kunne gå i gang med de store forberedelsene, sier han.

-Så snart som mulig går vi i gang. Vi skal få samlet en bra dugnadsgjeng. Det er artig fordi folk har lyst til å få til ting i lag. Både unge og litt eldre folk er entusiastiske rundt prosjektet, sier Haug.