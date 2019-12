Babcock har identifisert og løst den tekniske feilen

Nyheter

Det opplyser Babcock i ei pressemelding.

– Vi kan nå bekrefte at vi har funnet løsningen på den tekniske feilen. Tre av flyene i Tromsø blir nå satt tilbake i tjeneste. Vi starter arbeidet på de resterende flyene i morgen.Det har vært en krevende tid, og jeg vil takke alle de som har stått på den siste uken for å finne og løse problemet, og alle som har fraktet pasienter.

Det sier daglig leder i Babcock Norge Marius Hansen.

– Vi beklager at vi har skapt usikkerhet rundt tilgjengeligheten til ambulansefly i Nord-Norge. Vi vet det får konsekvenser når vi setter fem fly på bakken, men vi gjør aldri noen kompromiss med hensyn til sikkerhet. Det er og skal alltid være trygt å fly med Babcock, for pasienter, helsepersonell og piloter.

Dette er saken

•Den første hendelsen oppsto i slutten av august. Flyet ble tilbakeført til drift på vanlig måte etter inspeksjon, motor og propeller inklusive powersjekk. •Det er ikke uvanlig at det oppstår tekniske uregelmessigheter på fly og Babcock har en organisasjon som er godkjent for å håndtere slike hendelser. Utmelding på grunn av teknisk meldes til Luftambulansetjenesten HF etter gjeldende rutiner. • slutten av oktober oppsto samme feil på samme fly igjen. Da ble flyfabrikant og motorfabrikant involvert i arbeidet med feilsøking. Melding ble sendt til LAT om at flyet ble utmeldt på teknisk, i henhold til gjeldende rutiner. •Fra slutten av oktober til slutten av november ble det rapportert om hendelsen på til sammen fem ulike fly. Det ble gjennomført nye korrigerende tiltak etter anbefaling fra flyfabrikant etter hver hendelse. Det ble også gjennomført «check flights» uten at hendelsen gjentok seg. •Da hendelsen hadde inntruffet til sammen 13 ganger, og Babcock erfarte at de anbefalte korrigerende tiltak ikke ga ønsket effekt, besluttet selskapet den 6. desember, etter grundige vurderinger, å sette alle fly som har opplevd uregelmessigheten på bakken. Det ble samtidig besluttet at sikkerhetsmarginene på de øvrige flyene skal høynes. Babcock varslet Luftambulansetjenesten HF sent fredag kveld om den ekstraordinære situasjonen som har oppstått. •Søndag 8. desember ble selskapets svenske Learjet benyttet til pasienttransport fra Svalbard. •Fra mandag 9. desember hentet Babcock inn to ekstrafly som ble plassert på basene i Tromsø og Alta. •Onsdag 11. desember ble et tredje erstatningsfly satt inn på Gardermoen. Det førte til at Babcock hadde ni av ni fly tilgjengelig fra onsdag.

Tilgjengelighet av ambulansefly fra 7. desember til torsdag 12. desember:

•Lørdag 7. desember: 6 av 8 fly tilgjengelig - 5 med restriksjoner - 1 kun langbane •Søndag 8. desember: 6 av 8 fly tilgjengelig - 5 med restriksjoner - 1 kun langbane •Mandag 9. desember: 8 av 9 fly tilgjengelig - 5 med restriksjoner - 2 kun langbane •Tirsdag 10. desember: 8 av 9 fly tilgjengelig - 5 med restriksjoner - 2 kun langbane •Onsdag 11. desember: 9 av 9 fly tilgjengelig - 5 med restriksjoner - 3 kun langbane •Torsdag 12. desember: 9 av 9 fly tilgjengelig - 5 med restriksjoner - 3 kun langbane

Feil på justering mellom motor og propell

Den tekniske feilen ble identifisert i justeringer mellom motor og propell, som gjorde at samspillet mellom disse i enkelte situasjoner ikke var optimal. Dette medførte at flyet fikk en vridning før landing.

Ambulanseflyene som ikke har opplevd feil har til sammen utført 3 200 landinger uten symptomer. Av sikkerhetsmessige hensyn vil de operative restriksjonene likevel bli opprettholdt på disse ambulanseflyene frem til de har blitt verifisert av teknisk personell og det er gjennomført check-flights.

Fly i beredskap en hovedprioritet

– I tillegg til å fokusere på å finne den tekniske feilen har Babcocks hovedprioritet i denne perioden vært å hente inn ekstra fly for å opprettholde tilgjengeligheten til ambulansefly særlig i nord. - Vi vet at de ekstra ressursene ikke har oppfylt alle kravene i kontrakten. For eksempel har ikke alle ekstraflyene kunnet lande på kortbane, men for Babcock har det vært viktig å stille med tilgjengelige ambulansefly over hele landet for å ivareta behovet for å frakte pasienter i denne svært krevende perioden. Vi har prioritert Nord-Norge, der fem av seks fly har operert på kortbanenettet, sier Hansen.