Ingelin Noresjø: – Gratulerer Fiskebøl

Det var olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg som i dag bragte nyheten om at Fiskebøl er valgt som lokalitet for det det nye testsenteret. Tidligere har også kystverket og Senter for oljevern i en rapport konkludert med at nettopp Fiskebøl er best egnet til å huse et slikt senter.

– Det har vært lagt ned mye godt arbeid i lang tid i Vesterålen og Nordland for å få dette til. Fra fylkeskommunens side har vi har jobbet både sammen med Hadsel og Vågan kommune og regionrådet og deltatt på møter i samferdselsdepartementet. Jeg er glad og stolt over at felles ønske og arbeid har nådd fram og at dette nå er besluttet av regjeringen. Testsenteret på Fiskebøl kommer til å bli et viktig kompetansesenter for hele nasjonen innen oljevern, sier en svært fornøyd Noresjø.