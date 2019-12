Her parkeres det ulovlig hver eneste dag

Nyheter

Parkeringsforbudet ble vedtatt i desember 2014. Årsaken til at det er en "parkeringslomme" utenfor bankbygget (det gamle bakeriet), er at trailere skal få en lettere sving når de skal inn til Skibsgården.

Området er skiltet i begge ender. Ifølge Enhetsleder for Kommunalteknikk, Kato Lund, skal skiltingen forstås slik:

– Det er parkeringsforbudssone i Strandgata fra krysset Kjøpmannsgata og sørover til krysset ved Rådhusgata, samt inntil hovedinngang Kulturfabrikken og i Havnegata nordover til Statoils tankanlegg. I denne sonen er det imidlertid tillatt å parkere inntil 30 minutter langs en cirka 25 meter lang strekning på vestsiden av Strandgata.

Vedtak om parkering tillatt inntil 30 minutter langs del av Strandgata ble gjort i desember 2015. Skiltene ble satt opp av entreprenør etter at vedtaket var fattet.

– Det er politiet som håndhever denne skiltingen. I hvor stor grad dette blir gjort, kjenner ikke kommunen til, sier Lund.

Bjørn Følstad Larsen ved lensmannskontoret på Sortland, sier til VOL at han ikke har statistikk som viser hvor det er skrevet parkeringsbøter i sentrum, men VOL har ved minst en anledning skrevet at politiet har gitt bøter utenfor dette bygget.

Bilister som VOL har snakket med, sier at ett av skiltene er egnet til å misforstå. Det gjelder skiltet som står i krysset Rådhusgata/Strandgata. Det er et dobbeltskilt. Det ene skiltet markerer en parkering forbudt-sone. Det andre skiltet er et parkeringsskilt. Det mangler et underskilt, som viser at det er lov å parkere i 30 minutter i den nærmeste parkeringslomma. I nordenden av lomma er underskiltet med.

Banksjef i Spare Bank1 Nord-Norge, Bernt Ola Nilsen, bekrefter at det ofte står biler parkert i lommen utenfor banken, men han tar ikke til orde for at lomma bør omgjøres til parkeringsplasser. Snarere tvert imot. Nilsen mener at bilistene bør parkere andre steder i byen.

– Det er trangt i området, og det er ikke ideelt at det står biler parkert langs veien. En parkeringsplass på et mer egnet sted ville være å foretrekke, sier Nilsen.

Han slår fast at banken er åpen på alle hverdager, og det sikkert er noen bank-kunder som også parkerer ulovlig rett utenfor.