Delte ut nye refleksvester i barnehage

Petter Amundsen snakk sier at nå som han har blitt pappa selv, så ser han hvor viktig det er med refleks.

– Hver dag når jeg kjører til barnehagen ser jeg flere som ikke bruker refleks. Jeg så noen som brukte refleks, men ikke var synlig. Jeg sjekket det opp og fant ut at refleksen går bort etter så å så mange vask, sier Amundsen.

Han tok en prat med sin sjef, som ga han godkjenning til å kjøpe reflekser til hele Vestmarka barnehage.

Assisterende styrer i Vestmarka barnehage, Inger Dåvøy, synes dette var et fint initiativ av Amundsen.

– Det er positivt at de foresatte i barnehagen ser behovet for refleks. Vi er 90 barn og cirka 30 ansatte i barnehagen og har ganske stor slitasje på refleksvestene i løpet av et år. Vi bruker refleksvester både i utegården og når vi går på tur, sier Dåvøy.

Vestmarka barnehage jobber mye med trafikksikkerhet forteller hun.

– Vi var den første trafikksikre barnehagen i Nordland. Det å bruke refleksvester er en del av det daglige. Det går på sikkerhet og synlighet, spesielt nå i mørketida, sier Dåvøy.