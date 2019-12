Venter liten storm i Vesterålen fra lørdag kveld

Nyheter

Lørdag er det ventet mye regn inn over Vesterålen, men det kommer også mer. For meteorologene ved Yr.no spår nå nemlig også liten storm.

– Lørdag kveld og natt til søndag ventes vest-sørvestlig liten storm i utsatte kyststrøk, kan hende full storm, med lokalt kraftige vindkast på 27-30 meter i sekunder innover land, skriver Yr på sine nettsider.

På bakgrunn av dette bes folk sikre løse gjenstander og at folk er obs på værforholdene med tanke på reise med for eksempel båt.

– Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, skrives det på Yr.